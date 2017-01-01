В Киеве горела обувная фабрика, работников эвакуировали
В субботу вечером, 5 мая, в Святошинском районе Киева возник пожар в производственном здании фабрики спортивной обуви на улице Семьи Сосниных, 3.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
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Пожарные прибыли в 19:33 и определили источник - на третьем этаже здания размером 15х70х20 м в швейном цехе произошло возгорание мебели и производственного оборудования. Уже в 20:20 пожар на площади 100 квадратных метров локализовали, а в 20:24 - ликвидировали.
Во время тушения пожара из здания эвакуировали двух человек, работников швейного цеха.
В здании получили повреждения мебель и производственное оборудование. Закопчены стены и потолок.
К ликвидации пожара привлекалось 45 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, 3 мая под Киевом горели склады.