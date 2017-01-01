У трех украинцев отобрали евробляхи за контрабанду

Предприимчивые граждане прячут сигареты в кузове автомобиля с целью последующего сбыта на территории Евросоюза.

На пункте пропуска Косино пограничники обнаружили в автомобилях Toyota и BMW словацкой регистрации 140 и 250 пачек контрабандных сигарет под капотом. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в воскресенье, 6 мая.

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Машинами управляли граждане Украине, их задержали работники Мукачевского отряда на границе с Венгрией, куда они направлялись.

Еще один контрабандист, 30-летний житель Закарпатья, спрятал 140 пачек сигарет в автомобиле Honda венгерской регистрации, в полостях кузова. Для выезда из Украины он выбрал пункт пропуска Лужники.

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Сигареты пытались провезти в ЕС dpsu.gov.ua

Все три авто 1998, 1996 и 2003 года выпуска соответственно и сигареты изъяты в установленном порядке компетентными государственными органами.

Напомним, в марте на Буковине контрабандисты пытались тремя автомобилями заблокировать движение служебного автомобиля правоохранителей, чтобы освободить своих “коллег“.