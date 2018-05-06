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Матери избившего Найема чеченца разрисовали машину

Комментариев: 3
Разрисовали авто матери Зелимхана Саитова.
На капоте Мерседеса написали "чурка"
На капоте Мерседеса написали "чурка"
strana.ua

В Киеве на машине матери одного из участников конфликта с Мустафой Найемом оставили оскорбительные надписи. Об этом Стране сообщил адвокат Олег Ищенко, который представляет интересны задержанных по делу Найема чеченцев.

Речь идет о машине матери Зелимхана Саитова.

Адвокат не считает, что к этому причастен Мустафа
Адвокат не считает, что к этому причастен Мустафа
strana.ua

“Мы не связываем это с Мустафой. Однако вероятно это действия после публикации личных данных разными политиками“, - сказал Ищенко.

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Напомним, 30 апреля в центре Киева депутата Мустафу Найема избили в ходе конфликта с лицами кавказкой национальности. Позже трех участников конфликта задержали, четвертый успел сбежать за границу. Через несколько дней он был задержан в Азербайджане, идут переговоры об экстрадиции в Украину.

Представители чеченской диаспоры считают, что Найем сам спровоцировал этот конфликт. Один из участников инцидента в суде сказал, что никого не бил.

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Теги: чеченцы, Киев, Найем, межнациональная рознь
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Комментариев (3)
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Глод    06.05.2018, 13:08
Оценка:  +2
Глод
Афганско-чеченские разборки в украинском Киеве.
ИИИИИИИИИИ    06.05.2018, 13:08
Оценка:  -3
ИИИИИИИИИИ
Догадайтесь, кто заказал эту машину разрисовать? Оторваться на женщине, да ещё исподтишка - как это круто.
Dnepr_Dnepr    06.05.2018, 13:38
Оценка:  +1
Dnepr_Dnepr
Путин)?
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