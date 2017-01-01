Тука объяснил, почему Javelin нет на Донбассе

Javelin - единственное в мире противотанковое оружие третьего поколения. Но сегодня есть определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины.

Американские противотанковые комплексы Javelin доставили в Украину еще несколько недель назад commons.wikimedia.org

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По условиям США Украина не может использовать полученные американские противотанковые ракетные комплексы Javelin на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире Прямого.

Он отметил, что после появления в Украине американского оружия, на российских пропагандистских каналах в разных ток-шоу “устроили дурдом тихий в течение двух дней“.

“Дело в том, что Javelin, как бы кто там не надувал свои щеки, в мире единственное противотанковое оружие третьего поколения. Тот комплекс, которым так кичатся россияне, Корнет, он поколения 2+“, - сказал Тука.

Также замминистра объяснил, почему полученное летальное оружие пока ничего хорошего не несет для украинских военных.

“Да, есть на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие - не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент. Я постоянно держу связь с нашими военнослужащими - от солдат до генералов. Очень распространена ситуация на протяжении последнего года, когда бронированная техника - то БТР или БМП, или танк противника выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два, по-разному, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применять согласно Минским договоренностям исключительно минометы 80 калибра, а таким оружием поразить танк практически невозможно, они начинают расстреливать позиции наших воинов“, - объяснил он.

Ранее Госдеп США заявил, что Украина уже получила противотанковые системы Javelin. Однако американские дипломаты оказались чрезвычайно скупы на детали и обстоятельства данных поставок.