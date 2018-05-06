Защитник известных сепаратистов стал адвокатом Савченко

Защищавший сепаратистов Александр Шадрин отныне представляет интересы арестованной Надежды Савченко.

Адвокат Штепы и Топаза взялся за Савченко replyua.net

Защищать обвиняемую в подготовке терактов Надежду Савченко будет Александр Шадрин, который ранее представлял интересы сепаратистов - экс-мэра Славянска Нели Штепы и антимайдановца Гната Кромского по кличке Топаз.

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Об этом решении сообщил в Facebook другой адвокат, Алексей Шевчук. “Сегодня нашим партнером Александром Шадриным было принято защиту Надежды Савченко“, - написал он.

Накануне, по словам Шевчука, Шадрин “с боями“ попал к Надежде в следственный изолятор СБУ и “согласовать тактические вопросы“.

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“Сейчас готовится заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту“, - добавил Шевчук.

Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали, а 23 марта суд постановил арестовать Савченко на 60 суток. Депутата подозревают в намерениях устроить в Украине государственный переворот путем терактов в Киеве.