В Харькове повалили бюст маршала Жукова

Кернес призвал полицию взять под круглосуточную охрану все памятники, возведенные в память о тех, кто боролся с фашизмом.

В Харькове группа мужчин в ночь на 6 мая повалила на землю бюст маршала СССР Георгия Жукова. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес на своей странице в Facebook в воскресенье, 6 мая.

“Сегодня ночью “доморощенные декоммунизаторы“ опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили - бюст восстановлен“, - отметил он.

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В связи со случившимся мэр призвал городскую полицию взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом, чтобы никто не испортил харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы.

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При этом Кернес подчеркнул, что будет лично следить за тем, чтобы “трусливым ночным вандалам ничего больше не удалось разрушить“ в городе.

Напомним, в 2017-ом бюст Жукова разбили в Одессе.