Переключиться на мобильную версию

В Харькове повалили бюст маршала Жукова

Комментариев: 0
Кернес призвал полицию взять под круглосуточную охрану все памятники, возведенные в память о тех, кто боролся с фашизмом.
Кернес говорит, что бюст Жукова поставила обратно
Кернес говорит, что бюст Жукова поставила обратно
insidernews.info

В Харькове группа мужчин в ночь на 6 мая повалила на землю бюст маршала СССР Георгия Жукова. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес на своей странице в Facebook в воскресенье, 6 мая.

“Сегодня ночью “доморощенные декоммунизаторы“ опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили - бюст восстановлен“, - отметил он.

Читай также: Киевляне проголосовали против переименования улицы Жукова

В связи со случившимся мэр призвал городскую полицию взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом, чтобы никто не испортил харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы.

Читай также: В Одессе сняли мемориальную табличку Жукову

При этом Кернес подчеркнул, что будет лично следить за тем, чтобы “трусливым ночным вандалам ничего больше не удалось разрушить“ в городе.

Напомним, в 2017-ом бюст Жукова разбили в Одессе.

Поделись:
Теги: памятники и монументы, Харьков, вандализм, памятник, Жуков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь