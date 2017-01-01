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На Донбассе обстреляли Зайцево, ранен гражданский

Спецтема: Война на Донбассе
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В результате артобстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом. На месте происшествия работают спасатели.
Последствия артобстрела Зайцево
Последствия артобстрела Зайцево
facebook.com/pressjfo.news

Сепаратисты на Донбассе в воскресенье, 6 мая, около 11:00 дважды обстреляли из артиллерии калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

“По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь“, - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, об обстреле населенного пункта сообщено представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сепаратисты обстреляли 122-мм артиллерией жилые дома населенного пункта Зайцево Донецкой области.

 

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Теги: Донецкая область, донбасс, обстрел, АТО, Артиллерия, зона АТО, АТО на востоке Украины, Зайцево Донецкой области, война на Донбассе
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