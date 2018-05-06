В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника

Задержанные называют себя “антифашистами“.

В воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича, защищавшего Донецкий аэропорт.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники.

obozrevatel.com

obozrevatel.com

В настоящее время полиция проверяет связи нападавших и устанавливает возможных заказчиков.

Задержанные называют себя “антифашистами“. Одна из девушек рассказала, что она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой и парни сказали, что молодой мужчина — “бандеровец“, которого нужно “наказать“. Они некоторое время преследовали Вербича, после чего надели маски и напали на ветерана, используя газовый баллончик и нож. Затем они убежали и сели в троллейбус.

obozrevatel.com

Паспорт одного из задержанных obozrevatel.com

Смотри также: “Для меня это шок“: раненый в Киеве АТОшник рассказал о нападении

По данным Обозревателя, один из задержанных имел при себе паспорт гражданина Российской Федерации на имя Вячеслава Лукичева.

Напомним, на Вербича напали вечером 2 мая на Подоле - ударили ножом в спину, забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком. Подозреваемых засняла камера наблюдения.