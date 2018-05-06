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В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника

Комментариев: 5
Задержанные называют себя “антифашистами“.
В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника
obozrevatel.com

В воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича, защищавшего Донецкий аэропорт.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники.

obozrevatel.com
obozrevatel.com

В настоящее время полиция проверяет связи нападавших и устанавливает возможных заказчиков.

Задержанные называют себя “антифашистами“. Одна из девушек рассказала, что она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой и парни сказали, что молодой мужчина — “бандеровец“, которого нужно “наказать“. Они некоторое время преследовали Вербича, после чего надели маски и напали на ветерана, используя газовый баллончик и нож. Затем они убежали и сели в троллейбус.

obozrevatel.com
Паспорт одного из задержанных
Паспорт одного из задержанных
obozrevatel.com

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По данным Обозревателя, один из задержанных имел при себе паспорт гражданина Российской Федерации на имя Вячеслава Лукичева.

Напомним, на Вербича напали вечером 2 мая на Подоле - ударили ножом в спину, забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком. Подозреваемых засняла камера наблюдения.

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Теги: Харьков, задержание, нападение, ветераны, АТОшники
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Комментариев (5)
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bwexseer    06.05.2018, 20:01
Оценка:  0
bwexseer
Жаль что народная"награда"не нашла"героя"...
bwexseer    06.05.2018, 20:01
Оценка:  0
bwexseer
Жаль что народная"награда"не нашла"героя"...
Эзоп    06.05.2018, 19:49
Оценка:  -1
Эзоп
Выслать тварей за пределы Украины, а руку державшую нож можно оставить и здесь! Нам такое дерьмо без надобности а их присутствие точно кого то доведет до самосуда. Не стоит ввергать людей в грех!
Терен4М    06.05.2018, 19:19
Оценка:  -3
Терен4М
ВАТА !!!
Georg55    06.05.2018, 19:13
Оценка:  -1
Georg55
Как таких земля носит???
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