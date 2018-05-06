В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника
В воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича, защищавшего Донецкий аэропорт.
Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники.
В настоящее время полиция проверяет связи нападавших и устанавливает возможных заказчиков.
Задержанные называют себя “антифашистами“. Одна из девушек рассказала, что она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой и парни сказали, что молодой мужчина — “бандеровец“, которого нужно “наказать“. Они некоторое время преследовали Вербича, после чего надели маски и напали на ветерана, используя газовый баллончик и нож. Затем они убежали и сели в троллейбус.
Смотри также: “Для меня это шок“: раненый в Киеве АТОшник рассказал о нападении
По данным Обозревателя, один из задержанных имел при себе паспорт гражданина Российской Федерации на имя Вячеслава Лукичева.
Напомним, на Вербича напали вечером 2 мая на Подоле - ударили ножом в спину, забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком. Подозреваемых засняла камера наблюдения.