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В Луганской области горит пять гектаров леса

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Приблизительная площадь возгорания в лесном массиве в районе поселка Щедрищеве от трех до пяти гектаров. Сейчас продолжается тушение лесного пожара.
Лесной пожар в Луганской области
Лесной пожар в Луганской области
прес-служба Національної поліції

В Луганской области в воскресенье, 6 мая, возник пожар в лесном массиве в районе поселка Щедрищеве. Сейчас продолжается тушение лесного пожара, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что о возгорании леса правоохранителям стало известно в 12:24 воскресенья.

"Установлено, что приблизительная площадь возгорания от трех до пяти гектаров. Сотрудники ГСЧС и лесники тушат возгорание. Сотрудники полиции - бойцы батальона полиции особого назначения на месте пожара обеспечивают охрану и наблюдают за тем, чтобы не допустить граждан в опасную зону пожара", - говорится в сообщении.

 

 

В ведомстве также добавили, что следственно-оперативная группа Северодонецкого отдела полиции документирует факт пожара.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел масштабный пожар на штрафплощадке с автомобилями.

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Теги: фото, лес, пожар, пожарные, лесной пожар, Луганская область, возгорание, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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