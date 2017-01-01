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На Черкассы обрушился обильный град

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Размер града достигал сантиметра и более. Пока официальной информации о возможных пострадавших и повреждениях имущества в результате стихии не было.

Город Черкассы в воскресенье, 6 мая, буквально засыпало обильным градом. Об этом сообщает собкор Корреспондента.

Отмечено, что около 19:00 воскресенья в Черкассах выпал обильный град. Землю буквально засыпало ледовыми шариками. При этом выпадение града сопровождалось шквальным ветром и ливнем.

Иногда размер града достигал сантиметра и более. Стихия привела к включению сигнализации у автомобилей на стоянках.

Пока официальной информации о возможных пострадавших, а также повреждениях имущества в результате града не было.

Ранее сообщалось, что Житомирскую область накрыл аномально крупный град.

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Теги: дождь, стихия, Гроза, град, Черкассы, ветер, непогода
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Источник: korrespondent.net

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