В Торецке задержали участника "референдума" в 2014

В обязанности мужчины входил подсчет лиц, голосовавших на участках во время незаконного референдума по признанию организации ДНР.

В Донецкой области полицейские задержали сепаратиста, который участвовал в проведении незаконного референдума в Торецке в 2014 году. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает пресс-служба областной полиции.

Указано, что участник незаконных вооруженных формирований был задержан полицейскими Торецка.

"В 2014 году 39-летний житель Торецка сначала дежурил на блокпосту сепаратистов: незаконно ограничивал проезд транспорта и проверял мирных граждан. В мае мужчина помогал организовать в городе незаконный референдум о признании организации ДНР. Задержанный признался, что посещаемость и, соответственно, результаты голосования были значительно завышены", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, после освобождения Торецка мужчина покинул бандформирования и скрывал свою причастность к сепаратистам, надеясь избежать ответственности.

Отмечается, что полицейские собрали доказательства участия экс-сепаратиста в противоправной деятельности. По факту возбуждено уголовное производство. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте (Донецкая область) сдался полиции экс-боец ДНР.

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