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Нападение на "киборга" организовал россиянин – СБУ

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СБУ установила, что организатором нападения на бойца АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича является гражданин России.
Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины
Korrespondent.net


Служба безопасности Украины установила, что организатором нападения на участника АТО Дмитрия Вербича в Киеве является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители задокументировали, что 2 мая группа злоумышленников совершила нападение на участника АТО – защитника Донецкого аэропорта, который получил, в частности ножевое ранение. Большинство нападавших выехали в Харьков, где по информации СБУ были задержаны сотрудниками полиции.

Оперативники спецслужбы установили, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали группу лиц, осуществившие нападение на участника антитеррористической операции в Киеве.

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Напомним, 2 мая в Киеве на Подолепроизошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, воевавшего в Донецком аэропорту.

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Теги: СБУ, нападение, киборги, бойцы АТО
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Источник: korrespondent.net

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