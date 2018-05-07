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Посольство Бразилии отказалось помогать наемнику Лусварги - адвокат

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Защитник бразильского наемника, который был осужден в Украине за участие в боевых действиях на стороне ДНР, рассказал, что многократно обращался к Консулу Бразилии.
Посольство Бразилии отказывает в помощи Рафаэлю Лусварги
Посольство Бразилии отказывает в помощи Рафаэлю Лусварги
facebook.com/yevgen.karas

Посольство Бразилии отказалось предоставлять помощь в возвращении на родину бразильцу Рафаэлю Маркусу Лусварги, который воевал на стороне ДНР. Об этом сообщил его защитник Валентин Рыбин на странице в Facebook.

"Посольство Бразилии отказалось выдавать Рафаэлю документы на возвращение, предоставлять помощь в возвращении домой и просто поддерживать его", - добавил он.

Адвокат рассказал, что многократно обращался к Консулу посольства Бразили и рассказывал о вероятной незавидной участи Лусварги, однако не был услышан.

По словам Рыбина, 18 декабря 2017 Печерский районный суд изменил меру пресечения бразильцу с содержания под стражей на личное обязательство в рамках процедуры обмена пленными. С тех пор, отметил адвокат, Лусварги находился в Киеве.

В декабре 2017 года, когда между Киевом и ДНР и ЛНР состоялся большой обмен заложников, Лусварги должен был получить свой паспорт и вернуться в Бразилию.

"Не смотря на договоренности и возвращение в Украину пленных военнослужащих, паспорт и проездные документы бразильцу украинская власть не вернула", - заявил Рыбин.

Напомним, недавно стало известно, что воевавший за ДНР бразилец живет в монастыре в Киеве. После того, как эта информация была опубликована СМИ, на территории бразильского посольства националисты из С-14 захватили Рафаэля Лусварги. Позже в СБУ заявили, что допросят Лусварги, после этого будет процессуальное решение.

 

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Теги: Бразилия, адвокат, бразилец, ДНР, наемники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Putins-death    07.05.2018, 08:10
Оценка:  0
Putins-death
Теперь С14 надо поймать чеченцев при нарушении ПДД аналогичных как они нарушили объезжая Мустафу Найема. Затем когда те начнут выяснять отношения "прижать" их и сдать в полицию. Всё должно проходить с видеозаписью.
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