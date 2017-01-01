Сутки в ООС: 80 обстрелов, один боец погиб

Четверо украинских военных за минувшие сутки получили ранения, один человек погиб. Противник обстреливал позиции ВСУ из артиллерии и минометов и танка.

На Донбассе стреляли из артиллерии и танка

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил в течение минувших суток обострилась. Вооруженные сепаратисты 80 раз обстреляли украинские позиции. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкино.

"Российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, 2 раза из танка", - говорится в пресс-центре.

Вместе с тем, сообщается, что подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону.

"Во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта. После короткого огневого столкновения резервная группа преследовала противника, во время которого трое боевиков были уничтожены на линии соприкосновения", - заявили в ООС.

Кроме того, из пушек калибра 152 и 122 мм были дважды обстреляны населенные пункты Зайцево и Никольское

Ночью 7 мая сепаратисты проявляли активность на Луганском и Донецком направлениях.

Во время оборонительных боевых действий за прошедшие сутки погиб 1 украинский военный, 4 - ранены.

По данным разведки, 3 сепаратистов погибло, 5 ранены.

В предыдущие сутки на Донбассе произошло девять обстрелов, двое военных ранены.

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