Итоги 6 мая: Старт Евровидения и военный парад в Москве

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 6 мая:

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото новорожденного сына

Кенсингтонский дворец опубликовал первые фото принца Луи, третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.На одном из снимков маленький принц позирует сам. На второй фотографии Луи вместе со своей старшей сестрой – принцессой Шарлоттой.

Илон Маск решил открыть кондитерскую фабрику

Основатель компании SpaceX, гендиректор Tesla и SolarCity Илон Маск намерен открыть собственную фабрику по производству конфет. Миллиардер уверен, что его новый проект по производству конфет будет “просто потрясающим“.

Украинские военные подорвались на мине на Донбассе

Украинские военные в воскресенье попали в засаду сепаратистов и подорвались на заложенной взрывчатке. В результате инцидента один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Россия показала испытания робота-защитника

Министерство обороны России показало испытания многофункционального робото-технического комплекса Уран-9.

На кадрах видно, как осуществляется стрельба из пушки боевой машины, как она преодолевает горящее препятствие и другие препятствия и передвигается по снегу и бездорожью.

Репетиция военного парада в Москве

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На Красной площади прошла генеральная репетиция военного парада, который россияне традиционно устраивают ко Дню победы 9 мая.

Парад Минобороны РФ использует для демонстрации своего ВПК: по городу проехали бронемашины Тигр-М, БМП Курганец-25, бронетраспортеры БТР-82А и танки Т-14 Армата, боевые машины поддержки танков Терминатор, зенитный ракетный комплекс Тор М2, автомобили Тайфун-К и др.

В Португалии открылось Евровидение-2018

В португальском Лиссабоне состоялась церемония открытия 63-го песенного конкурса Евровидение-2018. Торжественная церемония прошла на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии.

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Украинский певец Melovin появился на открытии Евровидения-2018 в солнцезащитных очках. Певец был облачен в костюм черного цвета.

В конкурсе в этом году примут участие певцы из 43 стран. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал – 12 мая.

США запретили использовать Javelin на Донбассе

По условиям США Украина не может использовать американские противотанковые ракетные комплексы Javelin на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Турция готовит новые военные операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что турецкая армия проведет новые операции на территории Сирии против организации курдского ополчения, которая в Анкаре считается террористической организацией.

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“Мы не прекратим противодействовать террористическим организациям. Мы добавим новые операции к Щиту Евфрата и Оливковой ветви. Наши солдаты готовы к этой миссии“, – заявил он.