Минюст утвердил новый порядок зачисления первоклашек

Стало известно, какие документы нужно подавать и у кого будет приоритет при зачислении.

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В Министерстве юстиции подписали Порядок зачисления учащихся в 1 класс общеобразовательных школ.

Пресс-служба ведомства опубликовала текст окончательно согласованной редакции документа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки в социальной сети Facebook.

“Для поступления в школу первоклашек не будут заставлять проходить любые конкурсы на проверку знаний. Всем будет гарантированный доступ к образованию как можно ближе к месту жительства. Это - один из важных принципов реформы образования НоваУкраїнськаШкола“, - говорится в сообщении.

Документ вступит в силу после опубликования в Официальном вестнике Украины - 8 мая.

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Стоит отметить, что гражданское объединение Родители SOS создало инфографику со схемой механизма зачисления в первый класс: какие документы нужно подавать для зачисления и кто имеет первоочередное право на зачисление.

Схема механизма зачисления в первый класс facebook.com/BatkiSOS

Как сообщалось 6 мая, министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что норма законопроекта относительно зачисления детей в начальную школу по месту жительства еще не окончательная, она обсуждается экспертами и обществом.

Напомним, С начала следующего учебного года ученики начальных классов будут учиться по новому стандарту, который утвердил Кабинет министров. Работа над стандартом длилась 2 года. При этом был использован опыт 7 стран.