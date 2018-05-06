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Ливень с градом: Кременчуг затопило за в считанные минуты

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Жители делятся видео в соцсетях.
На многих улицах остановился общественный транспорт
На многих улицах остановился общественный транспорт
скриншот с видео

В городе Кременчуг Полтавской области в воскресенье, 6 мая, несколько районов оказались подтоплены в результате мощного ливня с градом.

Пользователи социальных сетей комментируют событие и отмечают, что потоки воды были настолько мощными, что улиц затопило в считанные минуты.

Кременчуг затопило
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Из-за погодных  условий произошла остановка общественного транспорта.

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“На Молодёжном из-за ливня остановились троллейбусы. Район электростанции — затопило. Сегодня, около 17.00 Кременчугом прошлась гроза. В нагорной части города даже присыпало градом“, — пишет издание Кременчугский телеграф.

“В результате залповых осадков в городе Кременчуге в некоторых районах ливневая канализация не успевала отводить воду, в результате чего, произошло подтопление проезжей части“, - отмечает пресс-служба департамента ЖКХ города.

Как сообщалось 4 мая, лето в Украине обещают сухое и жаркое.

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Теги: погода, дождь, гроза, похолодание, град, Кременчуг, Полтавская область
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