Победобесие: жители Донецка возмущены парадом боевиков

Местные жители жалуются на предстоящие пробки, маскарад и неудобства, с учетом разрухи в "республике".

Жители Донецка возмущены очередной репетицией “парада Победы“ к 9 мая, которую организовали пророссийские боевики ДНР и их оккупационная власть.

Об этом сообщает издание Сегодня.

Жители выразили недоумение, зачем четыре раза проводить репетицию, которая сопровождается пробками, порчей асфальта и просто создает неудобства горожанам.

“Перекроют с 6 утра до часу дня самый центр, где транспортные развязки, где пересаживаются с одного маршрута на другой. Значит, будут опоздания на работу и люди по жаре будут пешком идти“, - рассказал один из жителей.

Читай также: В России к празднику торгуют тапками с лицами солдат Победы

У некоторых жителей вызывает много вопросов сочетание символики и победобесие, распространяемое боевиками.

“Уже не раз и не два мы в разговорах с приверженцами самопровозглашенных республик задавали вопросы: как сочетаются, например, наклейки Спасибо деду за Победу! и немецкие авто, на которых это налеплено? Как имперский триколор - российский флаг - теперь изображается рядом с солдатом Красной Армии, коммунистом или комсомольцем, явно не сторонником царизма-империализма? Как звезда Героя на груди соседствует с георгиевским крестом у местных ряженых? Зачем детей на 9 Мая вдруг начали одевать в военную форму - ведь раньше такого не было? Что это за страсть к войне, ее почитание и даже какая-то любовь? Если уж воссоздавать образы солдат, то до конца - не только гимнастерки и погоны, но и протезы не забудьте, шрамы, увечья... Но в Донецке некоторые заигрались в войнушку и видят в ней не беду и смерть тысяч людей, а клоунаду, заработок, идеологическую иглу, на которой сидят голодные, безработные, все потерявшие сторонники квази-образований“, - сказал один из коренных жителей города.

Судя по фото из Донецка, любителей парада тоже хватает EPA/UPG

Также жители отмечают, что сами старики, которые причастны к событиям далеких лет, продолжают жить в полной нищете и вопрос о их благополучии никаким образом не поднимается. У боевиков не принято говорить об одиноких стариках.

Читай также: Терминаторы на Красной площади: в Москве отрепетировали парад

“На Путиловке в 2014 году был случай - бабушка умерла от голода. Лежачая была. Все уехали из ее дома, с ее площадки, а соседи сверху и снизу и не знали, что в той квартире кто-то остался. Как-то так получилось, что несколько дней она пролежала сама, а когда уже спохватились, было поздно. Продуктов вообще не было у нее никаких. Очень дикая ситуация, и знаю, что не единственная“, - заявила жительница Донецка.

Многие отмечают, что никакой реальной помощи пенсионерам от оккупационных властей не оказывается. Льготных и бесплатных лекарств пожилые жители Донецка не получают. Нет волонтерских групп, подвоза воды и продуктов, организации поездок к врачам или на прогулку.

Напомним, 3 мая в оккупированном Донецке сепаратисты провели репетицию парада ко Дню Победы.