В Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо
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В городе Днепр 6 мая около 22:20 в тупике маршрута трамвая № 4 на улице Михаила Грушевского у трамвая № 12 на ходу отвалилось колесо.
Об этом сообщает Информатор.
В результате ЧП вагон развернуло перпендикулярно рельсам.
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По словам сотрудников патрульной полиции, трамвай № 12 направлялся из тупика в сторону проспекта Богдана Хмельницкого. Во втором вагоне от второй тележки отпала левая ось колесной пары. Водитель продолжил движение, поскольку он сразу не заметил неисправность. Через несколько метров вагон сошел с рельсов.
“Я ехал спокойно без каких-либо изменений, как вдруг второй вагон развернуло перпендикулярно рельсам“, - рассказал водитель.
Поскольку время было уже позднее, в трамвае ехало всего два пассажира. Они не пострадали.
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