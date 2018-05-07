Вагон сошел с рельсов, его развернуло поперек рельсов.

Никто из людей не пострадал

В Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо

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В Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо

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В городе Днепр 6 мая около 22:20 в тупике маршрута трамвая № 4 на улице Михаила Грушевского у трамвая № 12 на ходу отвалилось колесо.

Об этом сообщает Информатор.

В результате ЧП вагон развернуло перпендикулярно рельсам.

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По словам сотрудников патрульной полиции, трамвай № 12 направлялся из тупика в сторону проспекта Богдана Хмельницкого. Во втором вагоне от второй тележки отпала левая ось колесной пары. Водитель продолжил движение, поскольку он сразу не заметил неисправность. Через несколько метров вагон сошел с рельсов.

“Я ехал спокойно без каких-либо изменений, как вдруг второй вагон развернуло перпендикулярно рельсам“, - рассказал водитель.

Поскольку время было уже позднее, в трамвае ехало всего два пассажира. Они не пострадали.

Как сообщалось 6 апреля. в Киеве у трамвая отвалились “рога“.

24 апреля в Киеве в трамвае часть ходовой пробила пол и сломала ногу старушке.