Чубаров рассказал о реальной явке на "выборах" в Крыму

Вопреки утверждениям российских СМИ о явке в 92% на полуострове, только 34% крымчан поддерживали выборы, еще 8% пришли, но испортили бюллетени.

Лишь 34% крымчан были настроены на выборы EPA/UPG

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На незаконных выборах в Крыму явка составила всего лишь 42% избирателей, из них 8% - испортили бюллетени для голосования. Об этом со ссылкой на данные ФСБ РФ заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

“На выборах в Крыму были представители администрации президента РФ Владимира Путина, которые наблюдали за ходом российских президентских выборов.

Так называемый белый протокол с реальными данными о результатах голосования содержит показатели явки на уровне 42%, из которых 8% - недействительные и испорченные бюллетени“, - подчеркнул Чубаров.

По его словам, 8% людей побоялись не прийти на выборы, поэтому они просто испортили бюллетени.

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“Таким образом, получается, что только 34% - это те, кто идеологически был нацелен на выборы“, - пояснил глава Меджлиса.

Он также рассказал, что представители крымской власти, в частности, Аксенов, пытались подкупить московских эмиссаров исправления документов в пользу повышения явки хотя бы на 10-15%, однако им отказали.

“Это вызвало беспокойство в крымской власти, поскольку невыполнение плана Кремля превратить результаты выборов в подтверждение “референдума“ 2014 года может вызвать организационные выводы в отношении крымских руководителей, которые оказались неспособными использовать имеющийся админресурс“, - рассказал Чубаров.

Российские СМИ утверждают, что на “выборах“ в аннексированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона “избирателей“ – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Напомним, президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект, согласно которому участников незаконных выборов РФ в Крыму могут лишать гражданства.