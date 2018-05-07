Рабинович: В Украине борьба с коррупцией стала самым выгодным бизнесом

Депутат также раскрыл свое видение первоочередных шагов, которые должны послужить искоренению коррупции в стране.

Сегодня борьба с коррупцией в Украине стала самым выгодным бизнесом, и эту ситуацию нужно менять, чтобы добиться реальной победы над взяточничеством и казнокрадством. Такое заявление сделал народный депутат, лидер партии За життя Вадим Рабинович в эфире авторской программы “Кто кому Рабинович“ на телеканале 112 Украина.

"Антикоррупционные органы в Украине, к сожалению, являются в чистом виде бизнес-структурами, которые либо покрывают деяния взяточников, либо за деньги предоставляют возможность проворовавшемуся чиновнику сбежать. Необходимо запустить реальный механизм борьбы с коррупцией и наказать всех, кто без малого 27 лет обворовывал своих сограждан. Нужно прекращать бизнес на борьбе с коррупцией – и это должно стать основой в победе над взяточничеством и казнокрадством", – заявил политик.

Он также раскрыл свое видение первоочередных шагов, которые должны послужить искоренению коррупции в стране.

“Для того чтобы искоренить коррупцию в Украине, нужно сделать несколько вещей. Во-первых, запретить работу государственных структур с офшорными компаниями. 90% случаев взяточничества – это откаты, проходящие через “офшорки“, поэтому нужно эту схему ломать. Во-вторых, нужно не давать коррупционерам выводить награбленное и не давать им за границей спокойно жить. Я при содействии французского суда уже арестовал виллу народного депутата Левочкина в Сен-Жан-Кап-Ферра– и подобные хапуги должны понимать, что мы не дадим им спокойно жить за рубежом, обворовав собственный народ. И, в-третьих, формирование государственного бюджета должно быть абсолютно прозрачным, депутаты не должны руководствоваться клановыми интересами фракций, которые голосуют за главный финансовый документ государства“, – убежден народный депутат.

По мнению парламентария, власть лишь делает вид, что борется с коррупцией, но абсолютное большинство граждан до сих пор не чувствуют плодов этой борьбы.

“Начало борьбы с коррупцией не сводится к созданию еще одного антикоррупционного органа. В обществе должно преобладать непримиримое отношение к взяточничеству. Те же французы, арестовывая имущество Левочкина, были удивлены, что простой украинский чиновник, который никогда не работал в бизнесе, может себе позволить купить виллу и яхту за 40 и 50 млн евро соответственно. У нас же даже новосозданные антикоррупционные органы работают избирательно, а, по сути, занимаются набиванием собственных карманов, превратив борьбу с продажностью в самый выгодный бизнес в стране. Нужно прекращать бизнес на борьбе с коррупцией – и это станет основой в победе над ней!“ – резюмировал Вадим Рабинович.