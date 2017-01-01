Субсидии будут оформлять с учетом семейного положения, а не прописки

В новой декларации необходимо будет указывать доход всех членов семьи, включая детей.

В Минсоцполитики объяснили, с чем связаны нововведения apostrophe.ua

Согласно решению Минсоцполитики о новой форме декларации о доходах, при оформлении субсидий будут учитывать семейное положение, а не прописку.

Об этом сообщается на правительственном сайте Teplo.

При оформлении субсидий необходимо будет декларировать доходы всех членов семьи (включая детей), даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам.

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“При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются“, - указывается на сайте.

Нововведение объяснили тем, что в Украине не мало семей, где человек прописан по одному адресу, а жена и дети - по другому. Мужчина работает, жена находится в декретном отпуске или не работает. Такие семьи ранее получали большие субсидии, хотя фактически супруг ежемесячно приносил доход именно в эту семью.

К тому же, ранее человек оформлял субсидию на квартиру исходя из количества незарегистрированных, а фактически проживающих лиц. Соответственно доходы такого человека не принимались во внимание для назначения помощи.

Напомним, новые правила начисления субсидий в Украине вступили в силу с 1 мая.