В Днепре вандалы повредили мемориал советским воинам

На монументе Безименная высота повредили макет ордена Отечественной войны.

В городе Днепр неизвестные разрисовали красной краской и повредили монумент Безименная высота. установленный в честь советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне города в августе 1941 года.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

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“Шестого мая около 11.00 сотрудники Новокодацкого отделения полиции города Днепр обнаружили на памятнике надпись краской и повреждение пластикового макета ордена Отечественной войны“, — говорится в сообщении.

Также вандалы красной краской написали на монументе слово “коммунизм“.

Полиция завела уголовное дело по статье “умышленное уничтожение или повреждение имущества“, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщалось 28 апреля, на Хортице вандалы разрушили памятный знак воинам АТО.