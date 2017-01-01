На трассе Киев-Харьков в ДТП погиб пассажир микроавтобуса

Предположительно, водитель уснул за рулем.

В понедельник, 7 мая, на трассе Киев-Харьков, на повороте на село Семеновка произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что водитель Mersedes Sprinter въехал в стоявший грузовик Renault Magnum. По предварительной версии, водитель Мерседеса уснул за рулем. В результате на пассажирском сидении Спринтера обнаружено изувеченное тело мужчины. Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, 7 мая в Киеве произошло сразу два ДТП. Водитель Порше разнес гараж и собственный автомобиль, якобы пытаясь увернуться от столкновения с другой машиной. Другой водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, в результате чего оказалось три пострадавших.