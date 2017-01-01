Аваков открыл полицейский участок в нескольких километрах от Луганска

Новое отделение полиции в Станице Луганской находится в 150 метрах от линии разграничения и в нескольких километрах от оккупированного Луганска.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу, 5 мая, во время рабочей поездки в Луганскую область открыл новый полицейский участок в Станице Луганской. Об этом пишет пресс-служба МВД Украины.

Старый участок в Станице Луганской был разрушен во время обстрела в 2014 году.

Смотри также: Сепаратисты применяют лазерное оружие - Аваков

“Что символично, старый, разрушенный в 2014 году участок, находился на улице со странным названием Донбасс - Москва. А новый райотдел - на улице Мира. Думаю, это символично. Никого не интересует реформа, интересует ее результат. Нас не интересует реформа полиции, нам важно, чтобы полиция обеспечивала качественный сервис и безопасность“, - заявил Аваков.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что полиция Луганской области выполняет не только полицейскую функцию - обеспечение охраны публичной безопасности. Правоохранители помогают Вооруженным силам и всем военным формированиям в противодействии российской агрессии. В частности, новооткрытый Станично-Луганский отдел полиции находится в 150 метрах от линии разграничения и в нескольких километрах от оккупированного Луганска.

Аваков открыл полицейский участок в прифронтовой зоне 0:00 / 06:27

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины начинает отбор в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь.