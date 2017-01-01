Супрун рассказала, как пережить хронический стресс и понедельники

Глава Минздрава дала очередной совет в своем Facebook.

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как справиться с хроническим стрессом, в особенности – с понедельниками. Об этом чиновница написала в своем Facebook.

По словам Супрун, быть раздражительным и беспокойным по понедельникам – обычное дело.

Читай также: Супрун вычищает все, что "поналипало" в медицине за много лет - Гройсман

“Понедельник может быть дополнительным стрессом для всех - множество дел, новые задачи, важные встречи. Если вы сегодня или в другие дни чувствуете себя беспокойно, забываете мелочи, немного раздражительными - не переживайте, это обычные вещи, которые время от времени случаются с каждым человеком . Иногда все мы испытываем стресс “, - написала глава Минздрава.

Она также добавила, что хронический стресс мешает эффективности людей в работе, учебе, общении и может привести к депрессии. Поэтому, по мнению Супрун, чрезвычайно важно противостоять стрессу и уметь его контролировать.

Супрун посоветовала бороться со стрессом с помощью мощнейшего оружия – медитации и простых физических упражнений, таких как бег, велопрогулка или обыкновенная утренняя гимнастика. Но упражнения должны быть регулярными.

Читай также: Что делать, если в больнице требуют благотворительные взносы: Супрун дала советы

“Попробуйте следовать этим советам и вы увидите, как улучшается не только ваше физическое самочувствие, а вы становитесь более устойчивыми и успешными“, - подытожила Супрун.

Также чиновница поделилась видео, в котором рассказывается о стрессе и о борьбе с ним.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала об остеохондрозе. Она назвала этот диагноз в Украине большим коммерческим мифом и дала советы, как действительно стоит действовать при болях в спине и когда их опасаться.