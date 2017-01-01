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Волынские горняки устроили забастовку

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Глава профсоюза горняков прокомментирвал ситуацию с задолженностью по зарплате словами: "Мафия бессмертна".
Протестующие движутся от шахты к управлению объединения
Протестующие движутся от шахты к управлению объединения
facebook.com/MykhailoVolynets/

В Волынской области горняки одной из шахт прекратили работу и требуют погасить долги по заработной плате, люди до сих пор не смоли полностью получить деньги за февраль и март.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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“Сегодня горняки шахты №9 Нововолынская госпредприятия Волыньуголь прекратили работу в первую смену и движутся от шахты к центру города, где находится управление объединения“, - написал Волынец.

Шахтерам не выплатили 80% зарплаты за март месяц, а работники непромышленной группы до сих пор не получили зарплату в полном объеме за февраль.

"Утром должно состояться совещание у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по поводу этого конфликта. Напомним, что представители НПГУ, Василий Гура, председатель ПВО НПГУ ОП Шахты №9 НВ и Макаров Сергей, председатель местной организации НПГУ Нововолынск уже обсуждали вопрос у министра по урегулированию этой конфликтной ситуации. К сожалению, пока это не удалось. Мафия бессмертна", - отметил глава профсоюза горняков.

Как сообщалось 17 апреля, в Донецкой области на шахте произошел взрыв, пострадали 7 горняков.

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Теги: Волынская область, шахтеры, горняки, забастовка
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