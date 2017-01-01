Под Киевом 16-летний подросток зарезал товарища

Поножовщина произошла во время проводов общего знакомого в армию.

В селе Петропавловская Борщаговка 16-летний школьник зарезал 15-летнего товарища. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили на сайте полиции Киевской области.

Есть данные, что ссора произошла во время проводов их общего знакомого в армию.

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В вечер убийства компания молодежи провожала в армию знакомого. Событие праздновали в местном кафе. Около 00:00 выпившие подростки вышли на улицу, поссорились и подрались. В ходе ссоры 16-летний подросток ударил оппонента раскладным ножом в грудь. Прибывшие на место правоохранители изъяли орудие преступления и задержали парня с ножом.

Полицию и скорую помощь вызвала местная жительница. Жертве пытались оказать первую домедицинскую помощь, однако, когда врачи прибыли на место, подросток был мертв.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Парень задержан в порядке ст.208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что в Закарпатье арестовали 14-летнего школьника за жестокое убийство своего сверстника. Подросток нанес жертве 28 ножевых ранений.