Во Львовской области мужчина обстрелял соседа из пистолета
В городе Судовая Вишня Мостисского района Львовской области во время конфликта мужчина несколько раз выстрелил в соседа из травматического пистолета. Оба мужчины были госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
В Мостиское отделение полиции обратился 49-летний житель города, который сообщил, что сосед причинил ему телесные повреждения.
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“Как предварительно установили правоохранители, между потерпевшим и его 29-летним соседом возник бытовой конфликт, который перерос в драку. Вскоре младший из мужчин произвел несколько выстрелов по ногам старшего из спецсредства для отстрела резиновых пуль Форт-12 Р“, - говорится в сообщении.
В результате инцидента оба соседа попали в больницу. У заявителя медики диагностировали “ранения мягких тканей бедра левой и правой ноги“, у другого мужчины - “закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга“.
Пистолет правоохранители изъяли и открыли уголовное производство по статье хулиганство. Стоит отметить. что санкция статьи предусматривает наказание - от трех до семи лет лишения свободы.
Как сообщалось 3 мая, во Львовской области на дороге устроили стрельбу.