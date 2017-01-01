Во Львовской области мужчина обстрелял соседа из пистолета

Мужчина применил спецсредство для отстрела резиновых пуль Форт-12 Р, теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Один из мужчин несколько раз выстрелил в другого из Форта podrobnosti.ua

В городе Судовая Вишня Мостисского района Львовской области во время конфликта мужчина несколько раз выстрелил в соседа из травматического пистолета. Оба мужчины были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В Мостиское отделение полиции обратился 49-летний житель города, который сообщил, что сосед причинил ему телесные повреждения.

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“Как предварительно установили правоохранители, между потерпевшим и его 29-летним соседом возник бытовой конфликт, который перерос в драку. Вскоре младший из мужчин произвел несколько выстрелов по ногам старшего из спецсредства для отстрела резиновых пуль Форт-12 Р“, - говорится в сообщении.

В результате инцидента оба соседа попали в больницу. У заявителя медики диагностировали “ранения мягких тканей бедра левой и правой ноги“, у другого мужчины - “закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга“.

Пистолет правоохранители изъяли и открыли уголовное производство по статье хулиганство. Стоит отметить. что санкция статьи предусматривает наказание - от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось 3 мая, во Львовской области на дороге устроили стрельбу.