Нападение на "киборга": задержанной девушке объявили подозрение
Прокуратура в понедельник, 7 мая, сообщила о подозрении 25-летней женщине, которая вместе с другими лицами совершила нападение на участника АТО Дмитрия Вербича в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
По данным ведомства, сотрудники Службы безопасности задержали женщину в Харькове.
Действия злоумышленницы, по данным пресс-службы прокуратуры, квалифицированы по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
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В настоящее время готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
В прокуратуре также сообщили, что правоохранители устанавливают и других участников преступной группы.
Ранее Служба безопасности Украины установила, что организатором нападения на Дмитрия Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины и скрывается от правосудия в Польше.
Напомним, а ветерана АТО Дмитрия Вербича, воевавшего в Донецком аэропорту, напала группа молодых людей на Подоле в Киеве 2 мая. 6 мая стало известно, что подозреваемых задержали в Харькове, одна из задержанных только одна девушка непосредственно имеет отношение к нападению.