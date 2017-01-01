Порошенко 9 мая уедет в Германию на встречу с Меркель

Президент Украины 9 мая 2018 года осуществит рабочий визит в Германию. В рамках визита Порошенко проведет переговоры с председателем ЕС Дональдом Туском.

Рабочий визит президента Петра Порошенко в Германию, где он встретится с канцлером Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном, начнется 9 мая, а не 10, как сообщалось ранее. Такое уточнение сделала пресс-служба главы государства в понедельник, 7 мая.

Поездка будет двухдневной. В рамках визита Порошенко проведет переговоры с председателем Европейского Совета Дональдом Туском.

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Президент Украины также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии Карла Великого Макрону.

Напомним, 10 апреля канцлер ФРГ анонсировала трехстороннюю встречу с участием Макрона после переговоров с Порошенко. В тот день украинский президент в Берлине провел встречу со спикером немецкого парламента Вольфгангом Шойбле.