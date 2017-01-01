Демонтированный памятник Ленину продают за полмиллиона

Монумент выставили на аукцион.

Управление ЖКХ Изюмского горсовета в Харьковской области решило продать через аукцион демонтированный в рамках декоммунизации памятник “вождю революции“ Владимиру Ленину.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ProZorro. Продажи.

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“Бывший памятник Ленину, который находится в демонтированном состоянии. Скульптура отлита из бронзы творческим объединением Художник г. Киев. Высота скульптуры в полный рост - 3,75 м. Надпись на памятнике отсутствует“ , - говорится в описании выставленного на продажу монумента.

Лот выставляется на продажу впервые, аукцион проведут 17 мая. Цена памятника - 522,5 тыс. гривен.

Скульптура отлита из бронзы unn.com.ua

Как сообщалось 23 апреля, в России возродили премию Ленина.