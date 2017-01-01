На Житомирщине задержан 19-летний сутенер-иностранец в розыске Интерпола

На задержанного сработала база данных Интерпола.

В свои 19 парень уже находился в международном розыске УНИАН

В Житомирской области пограничники Житомирского отряда и правоохранители Национальной полиции в ночь 7 мая поймали 19-летнего иностранца, который находился в розыске Интерпола по подозрению в сутенерстве. Об этом сообщили УНИАН со ссылкой на Житомирское управлениие Госпогранслужбы Украины.

Читай также: Трое винницких полицейских промышляли сутенерством

“Сегодня во время оформления рейсового автобуса сообщением Санкт-Петербург - Кишинев в пункте пропуска Выступовичи пограничники Житомирского отряда выявили гражданина Республики Молдова, который находится в международном розыске“, - говорится в сообщении.

В отношении иностранца сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол в соответствии с которой молодой человек находится в розыске с целью ареста за сутенерскую деятельность

Гражданина Молдовы передали в установленном порядке представителям Национальной полиции в Житомирской области.

Напомним, 10 апреля в Харькове и Одессе накрыли крупную сеть борделей.