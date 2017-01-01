Нет дорог: в одном из районов Херсонщины отменили автобусы

Из-за "отсутствия дороги" по направлению Т2207 отменили последний рейс, которым жители Ивановки, Заградовки и других сел Высокопольского района могли посетить райцентр.

На Херсонской области целый район остался без транспорта

Жители Высокопольского района Херсонской области остались без автобусов из-за отсутствия дороги. Об этом в понедельник, 7 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава поселка Руслан Застава.

Новотроицкое АТП заявило об отмене заезда в районный центр автобусов рейса Кривой Рог - Геническ. Причиной тому стало отсутствие дороги по направлению Т2207.

Застава добавил, что автобусы перевозчиков Иксора и Север-Транс уже несколько недель не заезжают в Высокополье.

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“Геническое направление - это последний рейс, которым жители Ивановки, Заградовки и других сел могли посетить райцентр и вернуться домой. Люди в отчаянии!“ - написал он.

Напомним, 27 апреля в Укравтодоре заявили, что по всей протяженности дороги М-05 Киев-Одесса в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей ликвидированы ямы.