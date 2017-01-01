Переключиться на мобильную версию

Нет дорог: в одном из районов Херсонщины отменили автобусы

Комментариев: 0
Из-за "отсутствия дороги" по направлению Т2207 отменили последний рейс, которым жители Ивановки, Заградовки и других сел Высокопольского района могли посетить райцентр.
На Херсонской области целый район остался без транспорта
На Херсонской области целый район остался без транспорта

Жители Высокопольского района Херсонской области остались без автобусов из-за отсутствия дороги. Об этом в понедельник, 7 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава поселка Руслан Застава. 

Новотроицкое АТП заявило об отмене заезда в районный центр автобусов рейса Кривой Рог - Геническ. Причиной тому стало отсутствие дороги по направлению Т2207.

Застава добавил, что автобусы перевозчиков Иксора и Север-Транс уже несколько недель не заезжают в Высокополье.

Читай также: Перед зданием Киевавтодора сожгли авто

“Геническое направление - это последний рейс, которым жители Ивановки, Заградовки и других сел могли посетить райцентр и вернуться домой. Люди в отчаянии!“ - написал он.

Напомним, 27 апреля в Укравтодоре заявили, что по всей протяженности дороги М-05 Киев-Одесса в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей ликвидированы ямы.

Поделись:
Теги: транспорт, дороги, дорога, Херсонская область, автобус, общественный транспорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь