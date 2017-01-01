Обстрел Мариуполя: в Гаагу передадут улики против России

СБУ задокументировала всю цепочку действий оккупантов до, во время и после теракта с использованием РСЗО Град: от организации до попытки замести следы перед приездом ОБСЕ.

Служба безопасности Украины передаст в Международный суд ООН в Гааге доказательства обстрела российскими кадровыми военными 24 января 2015 года микрорайона Восточный в Мариуполе. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава СБУ Василий Грицак , передает корреспондент LIGA.net .

По его словам, следствие установило, что обстрелом города руководили начальник ракетных войск южного округа ВС РФ полковник Степан Ярощук и полковник Александр Саплюк.

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Обстрел проводили два штатных реактивных дивизиона ВС РФ: по мирному городу было выпущено три полных пакета неуправляемых реактивных снарядов - 120 штук. Следствие установило, что непосредственное участие в обстреле Мариуполя принимали подразделения 200-й Печенгской отдельной мотострелковой бригады и 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (бывшая 5-я отдельная гвардейская Таманская мотострелковая бригада).

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На видео, опубликованном на сайте СБУ, есть запись перехвата телефонных разговоров между российскими военными, подтверждающая их причастность к этому обстрелу. Согласно записям, после обстрела россияне получили команду спрятать артиллерийские установки, из которых велся обстрел, на территории Российской Федерации.

Глава СБУ также сообщил, что по результатам расследования семь военнослужащих РФ и четыре гражданина Украины будут объявлены в розыск.

“По результатам работы наших следователей 11 военнослужащим ВС РФ объявлено о подозрении. Всего там 11 человек, из которых 7 военнослужащих ВС РФ и 4 гражданина Украины - боевики так называемых ЛНР/ДНР. Все они объявлены в розыск. Сейчас ведутся соответствующие процедуры, мы их будем объявлять в международный розыск, в том числе по линии Интерпола“, - сказал он.

Напомним, представители ОБСЕ исследовали воронки и пришли к выводу, что обстрел Мариуполя проводился с территории, подконтрольной сепаратистам. Глава ДНР Александр Захарченко обвинил в обстреле Киев, хотя еще накануне утром он объявил о наступлении на Мариуполь. Контрразведка СБУ перехватила разговор главарей ДНР, которые планировали осуществить обстрел Мариуполя. Задержан наводчик, местный житель.