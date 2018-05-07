Чичерина выступила перед боевиками на БТРе
Рок-певица Юлия Чичерина не первый раз приезжает на Донбасс в гости к "боевым товарищам".
Российская рок-певица Юлия Чичерина, которая неоднократно посещала оккупированный Донбасс и не раз выражала поддержку захватнической политики России, дала концерт боевикам ДНР, сидя на БТР.
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Соответствующие фото были опубликованы в Twitter на паблике Смерть неизбежна.
“Чичерина теперь вот так концерты дает“, - сказано в подписи к фотографиям.
Напомним, в мае 2017 года Чичерина получила паспорт “гражданина“ ЛНР.
Ранее, в феврале, Администрация YouTube заблокировала музыкальный клип российской певицы Юлии Чичериной на песню Рвать, который был посвящен боевикам ЛДНР.