Чичерина выступила перед боевиками на БТРе

Рок-певица Юлия Чичерина не первый раз приезжает на Донбасс в гости к "боевым товарищам".

Чичерина выступала в ангаре с акустической программой twitter.com/death_is_invtbl

Российская рок-певица Юлия Чичерина, которая неоднократно посещала оккупированный Донбасс и не раз выражала поддержку захватнической политики России, дала концерт боевикам ДНР, сидя на БТР.

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Соответствующие фото были опубликованы в Twitter на паблике Смерть неизбежна.

“Чичерина теперь вот так концерты дает“, - сказано в подписи к фотографиям.

Певица также выступала ранее в Сирии twitter.com/death_is_invtbl

Напомним, в мае 2017 года Чичерина получила паспорт “гражданина“ ЛНР.

Ранее, в феврале, Администрация YouTube заблокировала музыкальный клип российской певицы Юлии Чичериной на песню Рвать, который был посвящен боевикам ЛДНР.