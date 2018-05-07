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Чичерина выступила перед боевиками на БТРе

Комментариев: 3
Рок-певица Юлия Чичерина не первый раз приезжает на Донбасс в гости к "боевым товарищам".
Чичерина выступала в ангаре с акустической программой
Чичерина выступала в ангаре с акустической программой
twitter.com/death_is_invtbl

Российская рок-певица Юлия Чичерина, которая неоднократно посещала оккупированный Донбасс и не раз выражала поддержку захватнической политики России, дала концерт боевикам ДНР, сидя на БТР. 

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Соответствующие фото были опубликованы в Twitter на паблике Смерть неизбежна.

“Чичерина теперь вот так концерты дает“, - сказано в подписи к фотографиям.

Певица также выступала ранее в Сирии
Певица также выступала ранее в Сирии
twitter.com/death_is_invtbl

Напомним, в мае 2017 года Чичерина получила паспорт “гражданина“ ЛНР. 

Ранее, в феврале, Администрация YouTube заблокировала музыкальный клип российской певицы Юлии Чичериной на песню Рвать, который был посвящен боевикам ЛДНР.

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Теги: Донбасс, ДНР, боевики, Чичерина, концерт
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Комментариев (3)
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VinsBad    07.05.2018, 16:09
Оценка:  +1
VinsBad
Наверное, опять ей ветром голову надуло...
Конфузий    07.05.2018, 16:09
Оценка:  0
Конфузий
Як з літ - то й з розуму.
Sancho-s    07.05.2018, 15:52
Оценка:  0
Sancho-s
Почему не в каске?)))
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