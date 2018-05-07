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Монахи не знали, что Лусварги был боевиком - УПЦ МП

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Также в СБУ отметили, что бразилец не был в списках на обмен пленных с ОРДЛО и может быть выдан только Бразилии.
В УПЦ заявляют, что боевик не занимался "деструктивной деятельностью"
В УПЦ заявляют, что боевик не занимался "деструктивной деятельностью"
facebook.com/yevgen.karas

Представители московского патриархата архиепископ Климент заявил, что монахи Свято-Покровского Голосеевского монастыря якобы не знали, что приютили боевика ЛДНР.

Об этом сообщил в интервью ВВС News Украина.

По его словам, бразилец Рафаэль Лусварги в монастыре “не занимался никакой деструктивной деятельностью“, потому монахи не могли знать о его прошлом.

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Стоит отметить, что на видео, которое было снято националистами во время визита в монастырь, один из монахов, комментирую проживание Лусварги на территории, заявил, что боевик “покаялся в содеянном“ и перед Богом он чист. 

В то же время глава СБУ Василий Грицак отметил, что воевавший против сил АТО гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги не был в списках на обмен пленных с ОРДЛО и может быть выдан только Бразилии, передает Интерфакс-Украина.

“По моим данным, он не был в списках на обмен, и он не мог быть обменян потому, что он гражданин Бразилии, а мы можем отдать гражданина другого государства только консульскому представительству или посольству государства, гражданином которого он является. Мы не могли передать бразильца ни при каких условиях на территорию ЛДНР“, - сказал Грицак.

Напомним, 4 мая националисты из С14, Национального корпуса и партии Традиция и порядок словили в Киеве на территории посольства Бразилии боевика ЛНР Рафаэля Лусварги и отвели его в СБУ. Позднее, СБУ прокомментировала ситуацию с бразильским боевиком.

После, 5 мая, в УПЦ МП отреагировали на оскорбление священнослужителя главой С14 Евгением Карасем во время визита националистов в Свято-Покровский Голосеевский монастырь в Киеве.

В то же время, в Днепропетровской области Павлоградский городской районный суд перенес на месяц раньше дату проведения подготовительного судебного заседания в отношении бразильца.

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Теги: Лусварги, боевик, Свято-Покровский монастырь, монахи, УПЦ МП, С14, националисты
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Комментариев (4)
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Doriаn_    07.05.2018, 17:09
Оценка:  -1
Doriаn_
Обменять этого прорассейского гитлеровца на наших политзаключенных.
tvori    07.05.2018, 16:56
Оценка:  -2
tvori
А если бы и знали? Они его выпустили или суд? Не к тем 14 -е претензии предъявляют!
tvori    07.05.2018, 16:58
Оценка:  -2
tvori
Чистой воды популизм!
texst    07.05.2018, 17:43
Оценка:  -2
texst
тварь, шта-шта?
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