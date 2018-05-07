Монахи не знали, что Лусварги был боевиком - УПЦ МП

Также в СБУ отметили, что бразилец не был в списках на обмен пленных с ОРДЛО и может быть выдан только Бразилии.

Представители московского патриархата архиепископ Климент заявил, что монахи Свято-Покровского Голосеевского монастыря якобы не знали, что приютили боевика ЛДНР.

Об этом сообщил в интервью ВВС News Украина.

По его словам, бразилец Рафаэль Лусварги в монастыре “не занимался никакой деструктивной деятельностью“, потому монахи не могли знать о его прошлом.

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Стоит отметить, что на видео, которое было снято националистами во время визита в монастырь, один из монахов, комментирую проживание Лусварги на территории, заявил, что боевик “покаялся в содеянном“ и перед Богом он чист.

В то же время глава СБУ Василий Грицак отметил, что воевавший против сил АТО гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги не был в списках на обмен пленных с ОРДЛО и может быть выдан только Бразилии, передает Интерфакс-Украина.

“По моим данным, он не был в списках на обмен, и он не мог быть обменян потому, что он гражданин Бразилии, а мы можем отдать гражданина другого государства только консульскому представительству или посольству государства, гражданином которого он является. Мы не могли передать бразильца ни при каких условиях на территорию ЛДНР“, - сказал Грицак.

Напомним, 4 мая националисты из С14, Национального корпуса и партии Традиция и порядок словили в Киеве на территории посольства Бразилии боевика ЛНР Рафаэля Лусварги и отвели его в СБУ. Позднее, СБУ прокомментировала ситуацию с бразильским боевиком.

После, 5 мая, в УПЦ МП отреагировали на оскорбление священнослужителя главой С14 Евгением Карасем во время визита националистов в Свято-Покровский Голосеевский монастырь в Киеве.

В то же время, в Днепропетровской области Павлоградский городской районный суд перенес на месяц раньше дату проведения подготовительного судебного заседания в отношении бразильца.