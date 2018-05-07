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Садовый наградил одного из лидеров русской общины Львова

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Во Львове разгорелся скандал из-за выражения благодарности главе местного химзавода Бобрышову.
Бобришов является председателем Конгресса русских общин западных областей Украины
Бобришов является председателем Конгресса русских общин западных областей Украины
zaxid.net

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По случаю Дня города мэр Львова Андрей Садовый по просьбе Совета директоров промышленных предприятий Сиховского района отметил благодарностью гендиректора ОАО Львовский химический завод 74-летнего Анатолия Бобришова. 

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Так в субботу 5 мая с случаю Дня Львова мэр Андрей Садовый вручил гендиректору ОАО Львовский химический завод Анатолий Бобришову благодарность городского головы “за весомый вклад в развитие предпринимательства, эффективный менеджмент, конкурентоспособность и динамичное развитие компании, устойчивость во времена экономической нестабильности“.

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“Я просто обязан реагировать на такие обращения. Я благодарю людей за ту работу, которую они делают в сегодняшнее время. Если есть какие-то нехорошие факты, то это надо расследовать на определенных уровнях. Я получил обращение от руководителей Сиховского района с просьбой отметить руководителя, который показывает качественные результаты в работе. Сегодня 8 тыс грн средней зарплаты, 180 человек имеют стабильную работу - это важно для нашего города“, - пояснил Садовый.

Львовский горсовет также опубликовал копию обращения Совета директоров промышленных предприятий Сиховского района, из которого следует, что Бобришов, кроме активной работы в предпринимательской среде, также всячески поддерживает школу №96 на Сыхове и городскую больницу №8.

Как сообщалось, в январе СБУ провела обыск у солиста Львовской оперы из-за финансирования ДНР.

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Теги: Садовый, Львов, россиянин, скандал
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Комментариев (1)
sv_sim    07.05.2018, 16:24
Оценка:  0
sv_sim
А в чем проблема??? Ну глава общины и что? Он не призывает к созданию очередной ЛНР, он директор завода,наверно уважаемый человек, рас за него попросили другие руководители, не вижу проблемы. Или у нас уже одно слово "русский" - это уже приговор?
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