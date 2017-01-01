Избитому Найему предоставили охрану

Охрана предоставлена на тот период, который в полиции посчитают нужным в рамках уголовного расследования.

Нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля в центре Киева УНИАН

Народному депутату Мустафе Найему (Блок Петра Порошенко) предоставлена охрана. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев на брифинге в понедельник, 7 мая.

“В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа Найем обеспечен физической охраной работниками полиции, на тот период, который мы посчитаем нужным“, - сказал Князев.

Ранее СМИ сообщали, что депутат просил охрану, поскольку получал угрозы. Он находится в одной из столичных клиник, но не встречается с журналистами и не афиширует название больницы. Маси (брат Мустафы) утверждал, что он лечится в государственной больнице.

Найема избили 30 апреля в центре Киева. Его госпитализировали с перелом челюсти и сотрясением мозга.

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Полиция задержала трех человек. Подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде домашнего ареста: двум - ночной третьем - круглосуточный с ношением электронного браслета.

Четвертому фигуранту инцидента удалось покинуть Украину. По данным МВД, он задержан правоохранителями Азербайджана.