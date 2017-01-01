За разговоры в кинотеатре львовянину сломали челюсть

За избиение зрителя кинотеатра нападавшему грозит тюрьма.

Во Львове в кинотеатре Multiplex, расположенном в торговом центре Victoria Gardens, из-за разговоров во время киносенса избили зрителя. Мужчину с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

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“Случай произошел еще 2 мая. 24-летнего мужчину во время просмотра фильма в одном из кинотеатров избил неизвестный. У него диагностировали множественные переломы костей лицевого скелета, левосторонний гемосеноз“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что нападавшему 27-летнему львовянину грозит до 8 лет лишения свободы.

“По его словам, пострадавший разговаривал с женой во время сеанса и не реагировал на замечания“, - сообщили в местной полиции.

Мужчине, который побил зрителя, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал виновнику инцидента меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 105 000 гривен. Досудебное расследование продолжается.

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