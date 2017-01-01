Переключиться на мобильную версию

За разговоры в кинотеатре львовянину сломали челюсть

Комментариев: 0
За избиение зрителя кинотеатра нападавшему грозит тюрьма.
Виновник инцидента арестован
Виновник инцидента арестован
multiplex.ua

Во Львове в кинотеатре Multiplex, расположенном в торговом центре Victoria Gardens, из-за разговоров во время киносенса избили зрителя. Мужчину с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Читай также: В драке на Оболони мужчине оторвали ухо

“Случай произошел еще 2 мая. 24-летнего мужчину во время просмотра фильма в одном из кинотеатров избил неизвестный. У него диагностировали множественные переломы костей лицевого скелета, левосторонний гемосеноз“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что нападавшему 27-летнему львовянину грозит до 8 лет лишения свободы.

“По его словам, пострадавший разговаривал с женой во время сеанса и не реагировал на замечания“, - сообщили в местной полиции.

Мужчине, который побил зрителя, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал виновнику инцидента меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 105 000 гривен. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось в феврале в СИЗО повесилась женщина, которая в оперном театре Днепра ударила бойца АТО молотком.

Поделись:
Теги: драка, Львов, кинотеатр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь