Нападение на цыган в Киеве: полиция объявила подозрения

Соответствующее заявление сделал глава МВД Арсен Аваков.

За разгон активистами С14 лагеря цыган на Лысой горе в Киеве объявлен ряд подозрений. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков во время открытия нового полицейского отделения в селе Чайки Киевской области, передает УНИАН в понедельник, 7 мая.

На мероприятии журналисты обратились к Авакову с вопросом, почему до сих пор отсутствует объявление подозрений за разгон лагеря ромов в Киеве.

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“В ситуации с разгоном ромского лагеря открыто уголовное производство, предъявлены соответствующие подозрения целому ряду лиц. Если бы вы были процессуальным лицом, вы бы знали несколько больше“ – ответил министр внутренних дел.

Также Аваков напомнил, что председатель Нацполиции Сергей Князев заявил о том, что будет создана рабочая группа по защите прав ромов, в которую войдут правозащитники и представители ромской диаспоры.

Напомним, о создании рабочей группы по защите прав ромов сообщалось 27 апреля. Решение было принято после разгона националистами цыганского табора на Лысой горе.

Также напомним, что 24 апреля международная правозащитная организация Amnesty International потребовала расследования дела о разгроме и сожжении табора.