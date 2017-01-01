Под Киевом мужчину вывезли в багажнике, избили и ограбили "за флирт" с девушкой

Двое молодчиков поиздевались над мужчиной, пытавшимся пофлиртовать с девушкой в кафе.

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении двум молодым людям, которые в багажном отделении вывезли парня на территорию молокозавода, где избили и ограбили. Причиной стал флирт потерпевшего с девушкой в кафе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из населенных пунктов Киево-Святошинского района. Двое 25-летних мужчин и их подруга были в кафе. Один из посетителей заведения обратил внимание на девушку и попытался с ней заигрывать, но барышня дала ему пощечину.

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После этого к ее действиям присоединились двое ее друзей, которые поступили гораздо более жестким образом: они избили парня поместили потерпевшего в багажник авоомобиля, и отвезли на территорию молокозавода. Там его снова били, затем отняли загранпаспорт, две тысячи гривен и другие вещи.

В связи с этим двоим людям сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, совершенный группой лиц) УК Украины; им также избрали меру пресечения.

Девушку, из-за которой все произошло, еще ищут.

Напомним, в Тернопольской области 24 апреля подростки жестко поиздевались над школьником: избили ребенка и затолкали в багажник.