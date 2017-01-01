Аваков встретился с главным раввином Киева

Во время встречи говорили об антисемитском скандале с участием лидера Правого сектора Одессы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

Во время встречи стороны обсудили недавний антисемитский скандал в Одессе с участием членов Правого сектора.

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Кроме этого, глава МВД заявил о том, что Украина является современной и демократической страной, в которой нет места антисемитским призывам, запугиванию, дискриминации или преследованиям по этническим признакам.

“В современной Украине недопустимо, чтобы кого-либо преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуре. Все такие преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию правоохранительных органов“, - сказал он.

Напомним, лидер Правого сектора Одессы Татьяна Сойкина во время акции националистов 2 мая призвала “очистить Украину от евреев“. Полиция завела уголовное производство.