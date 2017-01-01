В Азербайджане отпустили избившего Найема чеченца - адвокат

В то же время, Шевченковский районный суд принял решение об избрании для Саитова меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Адвокат Магомед-Амина Саитова, который подозревается в избиении народного депутата Мустафы Найема, заявил, что чеченец тпущен на свободу правоохранителями Азербайджана.

Об этом сообщает Страна.ua.

По словам Игоря Синиченко, Саитова отпустили без избрания меры еще “два-три дня назад“, в связи с отсутствием соответствующих документов с украинской стороны.

“Действительно, Магомед-Амин был задержан. Причем сделано это было по личной просьбе одного из ведущих украинских политиков, который позвонил первому замминистра МВД Азербайджанской Республики Вилаету Эйвазову“, - добавил он.

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Адвокат подчеркнул, что Саитов не намерен прятаться.

“Мы хотели, чтобы Магомед-Амин приехал сам, но теперь ему будет сложно выехать из Азербайджана до завершения экстрадиционной процедуры. Фактически, отечественные силовики сами помешали ускорить его возвращение“, - сказал Синиченко, добавив, что адвокаты чеченца в дальнейшем примут решение - будут ли они соглашаться на добровольную экстрадицию подозреваемого в Киев.

В то же время, Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании для четвертого подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, сообщает пресс-служба суда.

Срок действия решения об аресте подозреваемого составляет 56 дней, то есть до 1 июля 2018 года.

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“Следственный судья постановил доставить Саитова Магомед-Амина Абубакаровича в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменения на более мягкую меру пресечения после задержания подозреваемого, однако не позднее 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что азербайджанские правоохранители задержали Саитова 5 мая. Генеральная прокуратура Украины в ближайшие дни подаст запрос об его экстрадиции.

Напомним, нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля в центре Киева. В ходе расследования полиция задержала троих участников конфликта, еще одному злоумышленнику удалось скрыться.