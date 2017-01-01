Соцопрос: против НАТО и ЕС выступают до 40% украинцев

Опрос мнения жителей Крыма и оккупированной части Донбасса сейчас произвести нет возможности. Процент, вероятно, был бы еще выше.

Большая часть населения уже ставит под вопрос европейский вектор развития kp.ua

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В ходе всеукраинского опроса общественного мнения удалось выяснить, какая часть украинского общества является ярыми приверженцами идеи вступления в НАТО и Евросоюз.

Результаты своего исследования обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

На вопрос Каким интеграционным направлением должна идти Украина? ответы респондентов распределились следующим образом:

45,9% выбрали вариант - Вступление в Европейский Союз,

8,9% - вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном,

31,6% - неприсоединение ни в Европейский Союз, ни в Таможенный союз,

12,9% - не определились со своим мнением,

0,7% - отказались отвечать.

Таким образом на сегодняшний момент 40% украинцев выступают против вступления в Европейский союз.

При этом 41,4% украинцев скорее или безусловно поддерживают вступление в НАТО. Скорее или определенно не поддерживают эту стратегию - 37,8%.

Еще 20% респондентов не определились со своим мнением, а 0,9% отказались ответить на вопрос.

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Стоит отметить, что по объективным причинам соцопрос не охватывал жителей страны, которые в данный момент находятся на аннексированном Россией полуострове Крым и на оккупированной гибридными российскими войсками территории Донецкой и луганской областей Украины.

Как сообщалось, дата проведения саммита Украина-Европейский союз предварительно назначена на 9 июля.