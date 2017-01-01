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Соцопрос: против НАТО и ЕС выступают до 40% украинцев

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Опрос мнения жителей Крыма и оккупированной части Донбасса сейчас произвести нет возможности. Процент, вероятно, был бы еще выше.
Большая часть населения уже ставит под вопрос европейский вектор развития
Большая часть населения уже ставит под вопрос европейский вектор развития
kp.ua

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В ходе всеукраинского опроса общественного мнения удалось выяснить, какая часть украинского общества является ярыми приверженцами идеи вступления в НАТО и Евросоюз. 

Результаты своего исследования обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

На вопрос Каким интеграционным направлением должна идти Украина? ответы респондентов распределились следующим образом:

45,9% выбрали вариант - Вступление в Европейский Союз,

8,9% - вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном,

31,6% - неприсоединение ни в Европейский Союз, ни в Таможенный союз,

12,9% - не определились со своим мнением,

0,7% - отказались отвечать.

Таким образом на сегодняшний момент 40% украинцев выступают против вступления в Европейский союз. 

При этом 41,4% украинцев скорее или безусловно поддерживают вступление в НАТО. Скорее или определенно не поддерживают эту стратегию - 37,8%.

Еще 20% респондентов не определились со своим мнением, а 0,9% отказались ответить на вопрос.

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Стоит отметить, что по объективным причинам соцопрос не охватывал жителей страны, которые в данный момент находятся на аннексированном Россией полуострове Крым и на оккупированной гибридными российскими войсками территории Донецкой и луганской областей Украины.

Как сообщалось, дата проведения саммита Украина-Европейский союз предварительно назначена на 9 июля.

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Теги: Европейский союз, НАТО, соцопрос
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