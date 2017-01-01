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В Польше трем украинцам грозит 20 лет тюрьмы за наркоторговлю

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Украинцев обвиняют в участии в организованной преступной группировке, которая действовала на территории Европейского Союза, а также Украины и России.
Украинцев обвиняют в попытке вывезти из Польши в Украину 237 кг смолы каннабиса
Украинцев обвиняют в попытке вывезти из Польши в Украину 237 кг смолы каннабиса
pk.gov.pl

Прокуратура Польши передала в суд обвинительный акт против трех граждан Украины, которых подозревают в контрабанде наркотиков. Судят двух мужчин 39 и 46 лет, и одну 34-летнюю женщину.

Об этом сообщает Польское радио.

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За совершенные преступления украинцам грозит до 20 лет лишения свободы. Их обвиняют в участии в организованной преступной группировке, которая действовала на территории Европейского Союза, а также Украины и России. Группировка, в частности вывозила с территории Евросоюза в Украину крупные партии наркотиков.

Как сообщают в прокуратуре, задержанных обвиняют в попытке вывезти из Польши в Украину 237 кг смолы каннабиса.

Кроме того, наркотики также возили из Испании в Россию “курьеры“. Их прятали в специальных конструкциях легковых автомобилей марок BMW X6 и BMW X5 с украинской регистрацией.

Как сообщалось 4 мая, во Вьетнаме россиянке дали пожизненный срок за контрабанду наркотиков.

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Теги: наркотики, Польша, суд, украинцы, наркоторговля
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