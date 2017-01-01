В Крыму из-за засухи гибнет урожай зерновых

Критическая ситуация с посевами озимых сложилась в Черноморском, Раздольненском и Джанкойском районах.

Вот так в некоторых местах в Крыму выглядят посевы зерновых msh.rk.gov.ru

В нескольких районах аннексированного Крыма могут ввести режим чрезычайного положения из-за засухи. На полуострове погибает урожай озимых и яровых зерновых культур.

Об этом сказал "министр" сельского хозяйства полуострова Андрей Рюмшин по итогам двухдневной мониторинговой поездки, сообщается на сайте "ведомства" в понедельник, 7 мая.

"Всего за период от посева озимых зерновых – с 1 октября до 25 апреля 2018 года – выпало 173 мм осадков, или 50% от среднемноголетних показателей. За этот период было только два хозяйственно-полезных дождя. Обследование посевов по регионам показало, что… при отсутствии в ближайшее время продуктивных дождей, могут погибнуть озимые и яровые зерновые культуры на больших площадях", – сказал Рюмшин.

По его словам, критическая ситуация сложилась в Черноморском, Раздольненском и Джанкойском районах.

"Исключением стали Симферопольский, Ленинский, часть Белогорского и Сакского районов, где посевы находятся в более-менее удовлетворительном состоянии. Однако и там проблемным остается вопрос недостатка влаги", – добавил "министр".

Таже в критическом состоянии находится яровой ячмень. Особенно страдают Первомайский, Раздольненский, Джанкойский, Нижнегорский, Советский, Черноморский, Ленинский и Кировский районы.

"Министр" подчеркнул, что решение о введении ЧС будут принимать комиссии в районах, в которые войдут представители аграрной науки и федеральных служб.

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