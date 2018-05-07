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В Симферополе затопило улицы

Комментариев: 1
В городе прошел ливень с грозой и шквалистым ветром. Вода сильным напором стекает по проезжей части.
В Симферополе ливень затопил улицы
В Симферополе ливень затопил улицы
Скриншот из видео

Улицы Симферополя затопил ливень. Соответствующее видео в понедельник, 7 мая, публикует Kerch.FM.

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По данным РИА Новости, на Симферополь обрушился ливень с грозой и шквалистый ветер. С каждой минутой передвигаться по городу становится все тяжелее - дороги и тротуары ушли под воду.

Отмечается, что на тротуарах воды уже по щиколотку, на проезжей части - еще больше.

Напомним, 6 мая на Черкассы обрушился град, размер которого достигал сантиметра и более.

 

 

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Теги: видео, шторм, Симферополь, потоп, улицы
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Комментариев (1)
BROKER666    07.05.2018, 18:48
Оценка:  0
BROKER666
в вёдра понабирали?
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