ДТП с украинцами в Румынии: МИД уточнил количество пострадавших

В понедельник в 6.00 на трассе международного сообщения DN2 произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть граждан Украины.

Количество пострадавших граждан Украины в результате ДТП на автомагистрали в Румынии выросло до шести. Об этом сказал официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии Интерфакс-Украина в понедельник, 7 мая.

"В понедельник в 6.00 на трассе международного сообщения DN2 произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть граждан Украины", – сказал он.

Кирилич подчеркнул, что, согласно оперативной информации, полученной в телефонном режиме от представителей полиции города Брэила, автобус с гражданами Украины столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем.

Ранее сообщалось, что в Румынии в ДТП попал автобус с украинцами. Среди четырех пострадавших оказался и водитель транспортного средства, которое в результате аварии съехало в кювет.

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