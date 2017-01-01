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Полиция переходит на усиленный режим 8-9 мая

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В ведомстве прогнозируют некоторое напряжение оперативной обстановки, в частности в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях.
В полиции ожидают напряженную обстановку, в частности в Киеве
В полиции ожидают напряженную обстановку, в частности в Киеве
Пресс-служба Нацполиции Украины

Большинство региональных подразделений полиции перейдут на усиленный вариант несения службы на праздники 8 и 9 мая. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев на брифинге в понедельник, 7 мая.

По его словам, сегодня на полигоне Национальной гвардии полицейские Киева и области провели учения по охране общественного порядка, на которых отработали слаженность действий.

В ведомстве прогнозируют некоторое напряжение оперативной обстановки в ряде регионов страны, в частности в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Гражданам нашей страны можно не волноваться, отдыхать, отдавать дань - все будет хорошо. Мы обеспечим порядок", - отметил Князев.

Ранее лидер партии Братство Дмитрий Корчинский заявил о намерении 8-9 мая провести акцию Бессмертная дивизия в противовес акции Бессмертный полк

 

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Теги: праздники, полиция, 9 мая, охрана порядка, Национальная полиция, патрульная полиция, новая полиция Украины, новая полиция
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Источник: korrespondent.net

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